Skemmtanakóngurinn Valþór sagði Leoncie að drepa sig: „Ég vona að guð gefi þeim krabbamein“

Indverska prinsessan Leoncie birtir á Facebook-síðu sinni í dag skjáskot af skilaboðum sem hún fékk fyrr á árinu þar sem henni var sagt að drepa sig og flytja svo til annars lands. Leoncie sá ekki skilaboðin fyrr en í dag en þau bárust henni í mars. „Það er Enginn ástæða fyrir hann og hans vínir að senda fólki morðhótanir eða sjálfsvigs hótanir eins og hann gerir! Hann er hættuleggur Almenningi,“ skrifar Ískryddið, Icy Spicy Leoncie.





Skilaboðin sendi Valþór Ólason þann 16. mars síðastliðinn en þann dag hafði DV fjallað um deilur Leoncie við nágranna í Reykjanesbæ. Skilaboðin hljóða svo: „Hey you ugly bitch, can you do all Icelanders a BIG favor, kill your self ASAP og move to some country that welcomes assholes like you !!! Everyone in Iceland HATE you !!!!“





Valþór er mörgum kunnur sem skemmtanakóngur úr Keflavík, líkt og Víkurfréttir kölluðu hann í frétt árið 2009. Þá var greint frá því að hann væri að halda svokallað Hollywood kvöld á Broadway. Það sama ár flutti hann diskóhljómsveitina Sister Sledge til landsins.





„Ég vona að guð gefi þeim krabbamein“





Í samtali við Pressuna er Leoncie harðorð og segir að í öðrum löndum myndu menn vera drepnir fyrir svona skilaboð. Hún segist ekkert þekkja Valþór. „Mér finnst þetta svo ógeðslega ljótt. Ef þú hatar einhvern þá skaltu bara halda því hatri fyrir sjálfan þig. Leyfðu fólki bara að vera í friði. Í Bretlandi eða annars staðar þá væri helvítis maður settur í steininn. Hvað með fólk sem er veikgeðja og fær svona? Ég veit að ég er er sterk þar sem guð hjálpar mér. En hvað með veikgeðja fólk sem fremur sjálfsmorð út af því að það hlustar á þennan mann?,“ spyr Leoncie.





Leoncie segir að lögreglan á Suðurnesjum geri ekkert og því hafi hún ekki ætlað sér að tilkynna skilaboðin til lögreglu. „Hann væri dauður ef hann væri í Ástralíu, ef hann væri í múslimalandi þá væri hann dauður. Þeir myndu ekki þola þetta. Enginn hefur rétt til þess að segja fólki að gera þetta, að fremja sjálfsmorð. Ég vona að svona fólk deyi fljótt. Ég vona að guð gefi þeim krabbamein eða eitthvað,“ segir Leoncie.



Orðinn þreyttur á henni





Valþór segir í samtali við Pressuna að skilaboð hans hafi verið full hörð og þau hafi verið sögð í hita leiksins. „Jú, ég sendi eitthvað á hana. Jú, það var kannski full langt gengið að segja henni að drepa sig. Jú, jú, jú, mikil ósköp. Þetta var bara eitthvað í hita leiksins. Maður var orðinn þreyttur á henni en þetta var kannski of mikið. Hún er alltaf eitthvað að gogga greyið,“ segir Valþór.

Valþór minnti að hann hafi sent skilaboðin vegna deilna Bubba og Leoncie en af dagsetningu að dæma má telja líklegra að það hafi verið fremur verið vegna fréttar sem birtist í DV þennan sama dag. Þá var greint frá því að Leoncie hafi brugðist ókvæða við þegar íbúi í Reykjanesbæ, Sævar Baldursson, gerði þau mistök að bakka út á móti umferð í götunni Greniteig þar í bæ.





Þetta varð til þess að Leoncie hringdi fjórtán sinnum í Sævar vegna málsins. Sævar bað hana um senda sér frekar tölvupóst sem DV birti í heild sinni. Þar lýsti hún því að telur hún að kvenkyns ökumaður bílsins glími við geðsjúkdóm. Að mati Leoncie reyndi umræddur ökumaður að eyðileggja bíl hennar og Victors, eiginmanns Leoncie, með því að bakka á hann.