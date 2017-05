Fjöldi slasaður eftir að bíl var ekið á vegfarendur á Times Square

Fjöldi slasaður eftir að bíll ók á vegfarendur á Times Square. New York Times hefur greint frá því að fjöldi fólks sé slasaður eftir að bíll ók á gangandi vegfarendur á Times Square í hjarta New York borgar í hádeginu í dag að staðartíma. Ekki er vitað á þessari stundu hvort um hryðjuverk sé að ræða. Myndir á samfélagsmiðlum sína bíl með reyk standandi úr húddinu uppi á umferðarhindrun á horni 45. götu og Broadway. Talsmaður lögreglunnar í New York hefur ekkert viljað tjá sig um málið að svo stöddu.

UPPFÆRT: Bílstjóri bílsins, sem er af gerðinni Honda Accord, hefur verið handtekinn en í að minnsta 13 manns slösuðust samkvæmt nýjustu upplýsingum. Ekki er vitað um líðan þeirra á þessari stundu.